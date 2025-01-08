Депутаты приняли закон о получении украинского гражданства вторым супругом гражданина Украины-военного

Как отмечают авторы, сейчас женам иностранцев-военных предоставлено право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства, но это право не предусмотрено для жен военных-украинцев.

Верховная Рада 8 января приняла в целом как закон законопроект 12032 «об урегулировании вопроса реализации права на получение гражданства Украины вторым из супругов гражданина Украины, который принимал (участвовал) в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также по некоторым другим вопросам, связанным с гражданством, иммиграцией и правовым статусом иностранцев и лиц без гражданства».

Как отмечают инициаторы, Верховной Радой 20 августа 2024 был принят Закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины №3897-ІХ, в соответствии с которым лицам, которые являются вторыми супругами иностранцев и лиц без гражданства, участвующих (участвовавших) в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, для оформления гражданства Украины предоставлено право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

В то же время законодательством не предусмотрено соответствующее право для второго супруга граждан Украины, участвующих (участвовавших) в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Неучет указанной категории лиц (второй из супругов граждан Украины) ставит его в неравное положение по сравнению с лицами, которые являются вторыми из супругов иностранцев и лиц без гражданства.

Таким образом, по мнению депутатов, уменьшается вклад граждан Украины, защищающих (защищавших) территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Учитывая указанное, с целью обеспечения справедливого подхода государства в вопросе реализации права на оформление гражданства Украины, к Закону Украины «О гражданстве Украины» предлагаются соответствующие изменения, которые создадут равные условия для всех, кто являются вторыми из супругов лиц (как иностранцев и лиц без гражданства, так и граждан Украины), защищающих (защищавших) Украину от государства-оккупанта.

В частности, в Законе «О гражданстве Украины» установят, что право на отказ от иностранного гражданства для второго супруга гражданина Украины – документ, удостоверяющий отказ от гражданства иностранного государства иностранцем, который является вторым из супругов гражданина Украины, который в установленном законодательством Украины порядке проходит военную службу в ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, СБУ, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе Украины, Управлении государственной охраны, Государственной специальной службе транспорта, правоохранительных органах специального назначения или разведывательных органах Украины или который в установленном законодательством Украины порядке проходил военную службу и погиб (умер) при исполнении (в связи с исполнением) служебных обязанностей или был уволен с военной службы из определенных в статье 26 Закона «О военная обязанность и военная служба» оснований.

Автор: Наталя Мамченко

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