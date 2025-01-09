На Львовщине полицейские остановили водителя Range Rover с поддельными правами в Дії, фото

Оказалось, что водительское удостоверение мужчина никогда не получал.

Во Львовской области полицейские остановили водителя внедорожника Range Rover за нарушение ПДД. Он продемонстрировал водительское удостоверение в фейковом приложении Дія. Об этом сообщает патрульная полиция региона.

«Патрульные следили за соблюдением установленной скорости с помощью прибора TruCam и остановили водителя автомобиля Range Rover, который ехал в населенном пункте со скоростью 97 км/час», - рассказали правоохранители.

Так, во время проверки документов, а именно водительского удостоверения в мобильном приложении Дія, которое показал 31-летний мужчина, патрульные заметили признаки подделки.

Оказалось, что водительское удостоверение мужчина никогда не получал.

На нарушителя вынесено объединенное постановление за управление транспортным средством, не имея на это права и превышения установленной скорости. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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