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На Львівщині поліцейські зупинили водія Range Rover з підробленими правами у Дії, фото

09:29, 9 січня 2025
Виявилося, що посвідчення водія чоловік ніколи не отримував.
На Львівщині поліцейські зупинили водія Range Rover з підробленими правами у Дії, фото
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На Львівщині поліцейські зупинили водія позашляховика Range Rover за порушення ПДР. Він продемонстрував фейкове водійське посвідчення у додатку Дія. Про це повідомляє патрульна поліція регіону.

«Патрульні слідкували за дотриманням встановленої швидкості за допомогою приладу TruCam і зупинили водія автомобіля Range Rover, який їхав у населеному пункті зі швидкістю 97 км/годину», — розповіли правоохоронці.

Так, під час перевірки документів, а саме посвідчення водія в мобільному додатку Дія, яке показав 31-річний чоловік, патрульні помітили ознаки підробки.

Виявилося, що посвідчення водія чоловік ніколи не отримував.

На порушника винесли обʼєднану постанову за керування транспортним засобом не маючи на це право та перевищення встановленої швидкості. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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