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Ігор Смілянський пропонує випустити поштову марку з висловом Зеленського «Будапештський меморандум — це х***я»

13:57, 8 січня 2025
На думку Смілянського, поштова марка з висловом Зеленського «Будапештський меморандум — це х***я» продовжить традицію марки з «руським кораблем».
Ігор Смілянський пропонує випустити поштову марку з висловом Зеленського «Будапештський меморандум — це х***я»
Фото: Ігор Смілянський/Фейсбук
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В "Укрпошті" розглядають можливість створення поштової марки з висловом Президента Володимира Зеленського "Будапештський меморандум — це х***я". Про це у Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. 

"Поки ви голосуєте за найкращу марку 2024 року, ми вже розмірковуємо про перші випуски 2025-го. А після інтервʼю Президента подумалось, чи не продовжити серію "Русскій воєнний корабль, іди… !" маркою "Будапештський меморандум - це х***я". Що скажете, буде популярною?", - повідомив Смілянський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману негативно висловився про Будапештський меморандум, зокрема він наголосив на неефективності угоди та розкритикував підписантів, які не відреагували на порушення територіальної цілісності України.

Також у грудні 2024 року Зеленський заявив, що за 30 років від підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, документ жодного дня не працював.

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Володимир Зеленський Укрпошта

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