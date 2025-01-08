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Игорь Смилянский предлагает выпустить почтовую марку с выражением Зеленского «Будапештский меморандум — это х***я»

13:57, 8 января 2025
По мнению Смелянского, почтовая марка с выражением Зеленского «Будапештский меморандум — это х***я» продолжит традицию марки с «русским кораблем».
Игорь Смилянский предлагает выпустить почтовую марку с выражением Зеленского «Будапештский меморандум — это х***я»
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В "Укрпочте" рассматривают возможность создания почтовой марки с выражением Президента Владимира Зеленского "Будапештский меморандум - это х***я". Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Пока вы голосуете за лучшую марку 2024 года, мы уже размышляем о первых выпусках 2025-го. А после интервью Президента подумалось, не продлить ли серию "Русский военный корабль, иди… !" маркой "Будапештский меморандум - это х***я ". Что скажете, будет популярной?", - сообщил Смилянский.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману негативно высказался о Будапештском меморандуме, в частности он отметил неэффективность соглашения и раскритиковал подписантов, которые не отреагировали на нарушение территориальной целостности Украины.

Также в декабре 2024 года Зеленский заявил, что за 30 лет от подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, документ ни дня не работал.

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Владимир Зеленский Укрпочта

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