Игорь Смилянский предлагает выпустить почтовую марку с выражением Зеленского «Будапештский меморандум — это х***я»

По мнению Смелянского, почтовая марка с выражением Зеленского «Будапештский меморандум — это х***я» продолжит традицию марки с «русским кораблем».

В "Укрпочте" рассматривают возможность создания почтовой марки с выражением Президента Владимира Зеленского "Будапештский меморандум - это х***я". Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Пока вы голосуете за лучшую марку 2024 года, мы уже размышляем о первых выпусках 2025-го. А после интервью Президента подумалось, не продлить ли серию "Русский военный корабль, иди… !" маркой "Будапештский меморандум - это х***я ". Что скажете, будет популярной?", - сообщил Смилянский.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману негативно высказался о Будапештском меморандуме, в частности он отметил неэффективность соглашения и раскритиковал подписантов, которые не отреагировали на нарушение территориальной целостности Украины.

Также в декабре 2024 года Зеленский заявил, что за 30 лет от подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, документ ни дня не работал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.