Италия заплатит 30 тысяч евро всем желающим переехать в один из своих регионов

Италия заплатит 30 тысяч евро всем желающим переехать в Апулию. Таким образом, регион на юге страны стремится увеличить количество своего населения. Об этом сообщает Mirror.
Тем, кто переедет в Апулию семьей и приобретет недвижимость, регион заплатит 30 000 евро. Также семьям будут доплачивать за рождение ребенка. В частности, местные власти дополнительно заплатят за 1000 евро за новорожденного.
Однако для того, чтобы получить эти бонусы, необходимо приобрести дом в Апулии и зарегистрировать его как свое основное место жительства.
Провинции Апулии:
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