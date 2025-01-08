Италия заплатит 30 тысяч евро всем желающим переехать в один из своих регионов

Тем, кто переедет в Апулию семьей и приобретет недвижимость, регион заплатит 30 000 евро.

Италия заплатит 30 тысяч евро всем желающим переехать в Апулию. Таким образом, регион на юге страны стремится увеличить количество своего населения. Об этом сообщает Mirror.

Тем, кто переедет в Апулию семьей и приобретет недвижимость, регион заплатит 30 000 евро. Также семьям будут доплачивать за рождение ребенка. В частности, местные власти дополнительно заплатят за 1000 евро за новорожденного.

Однако для того, чтобы получить эти бонусы, необходимо приобрести дом в Апулии и зарегистрировать его как свое основное место жительства.

Провинции Апулии:

Барри,

Барлетта-Андрея-Трани,

Бриндизи,

Лечче,

Фоджа,

Таранто.

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