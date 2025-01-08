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В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса

14:12, 8 января 2025
Они могут появиться в украинских аптеках уже в начале 2025 года.
В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса
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В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Официальную регистрацию получили лекарства испанского бренда в виде оральных капель. Об этом сообщили в Украинской Ассоциации медицинского каннабиса, передают Українські Новини.

Как известно, 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса, позволивший врачам назначать лекарства на основе каннабиса.

Ожидается, что первые капли на основе медицинского каннабиса появятся в производственных аптеках уже в первой половине 2025 года.

«По последним опубликованным данным от представителей Минздрава, в Украине более 6 000 000 человек нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса. Мы продолжаем работать над расширением списка болезней, в первую очередь над ПТСР», - отметил основатель Украинской Ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

Такие препараты смогут получить пациенты с заболеваниями, входящими в утвержденный Минздрав перечень болезней и состояний, при которых назначается медицинский каннабис.

Среди них: хроническая или нейропатическая боль, тошнота, болезнь Паркинсона, эпилепсия, анорексия и другие заболевания.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся к выписыванию первых лекарств на основе медицинского каннабиса.

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Украина здравоохранение каннабис медицина

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