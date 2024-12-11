В Україні готуються до виписування перших ліків на основі медичного канабісу

Виписування рецептів розпочнеться вже у січні 2025 року.

Фото: hubz.ua

В Україні триває процес реєстрації перших препаратів на основі медичного канабісу. Про це повідомила народна депутатка та членкиня парламентського комітету з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.

За її словами, завершення реєстрації очікується в грудні 2024 року:

«Ми чекаємо, що в грудні це станеться. Сподіваємось, що з січня можна буде виписувати ліки на основі медканабісу», – зазначила Стефанишина.

Одним із ключових етапів впровадження системи медичного канабісу в Україні стала розробка електронної системи, яка відстежуватиме шлях препаратів – від насіння до пігулки. Як повідомила депутатка, ця система вже готова до запуску.

Очікується, що впровадження ліків на основі медичного канабісу допоможе пацієнтам із хронічними болями, онкологічними захворюваннями та іншими станами, що потребують полегшення симптомів.

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