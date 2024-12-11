Виплати за програмою зимової єПідтримки отримали вже понад 2 млн українців

Українцям почала надходити допомога у розмірі 1000 гривень в межах програми зимова єПідтримка.

Фото: znamyanka.city

Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Перші перекази державної допомоги у розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання», - заявив він.

Шмигаль зазначив, що долучитись до програми можна через Дію. Також відучора заявки приймаються через банки-партнери. А отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.

«Гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ. Подробиці на сайті e-aid.diia.gov.ua», - додав він

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

«Щодо Зимової єПідтримки. Якщо ви ще не побачили виплати, не хвилюйтеся, банку потрібен час на опрацювання заяв, вашу також обов’язково опрацюють.

А якщо ще не встигли скористатися послугою — заходьте в Дію та оформлюйте Зимову єПідтримку з головного екрана застосунку», - сказав він.

Нагадаємо, що АТ «Укрпошта» з 4 грудня почала виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою «Зимова єПідтримка».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.