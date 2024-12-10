Українці без Дії зможуть отримати тисячу гривень зимової єПідтримки через банки

Рішення орієнтоване на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей.

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До програми на отримання тисячі гривень «Зимової єПідтримки» долучаються банки-партнери. Про це повідомив 10 грудня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей.

За словами Прем'єра, достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Нагадаємо, що АТ «Укрпошта» з 4 грудня почала виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою «Зимова єПідтримка».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту.

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