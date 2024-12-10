Украинцы без Дії смогут получить тысячу гривен зимней єПідтримки через банки

Решение ориентировано на людей старшего возраста, которые не пользуются Дією, а также на опекунов несовершеннолетних детей.

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В программу на получение тысячи гривен «Зимней єПідтримки» приобщаются банки-партнеры. Об этом сообщил 10 декабря Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются Дією, а также на опекунов несовершеннолетних детей.

По словам Премьер-министра, достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства.

Напомним, что АО «Укрпочта» с 4 декабря начала выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью по программе «Зимняя єПідтримка».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту.

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