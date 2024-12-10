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Конкурсы на 550 должностей судей в апелляционные суды и на 25 должностей в ВАКС — в ВККС напомнили сроки этапов

12:44, 10 декабря 2024
Второй этап квалификационного экзамена в рамках конкурса на занятие 550 вакантных должностей судей в апелляционных судах планируют начать не раньше 8 января 2025 года.
Конкурсы на 550 должностей судей в апелляционные суды и на 25 должностей в ВАКС — в ВККС напомнили сроки этапов
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила сроки уже назначенных этапов конкурсов по занятию вакантных должностей судей в апелляционных судах и ВАКС. В Комиссии также поделиться предварительными планами по периодам проведения следующих этапов квалификационного экзамена.

Конкурс на занятие 550 вакантных должностей судей в апелляционных судах

В конкурсе завершен первый этап квалификационного экзамена – тестирование знаний в области права. Второй этап квалификационного экзамена – тестирование когнитивных способностей планируется начать не раньше 8 января 2025 года. Выполнение практической задачи планируется начать не ранее 27 января 2025 года.

Конкурс на занятие 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда

В конкурсе завершено тестирование на знание права и тестирование когнитивных способностей. Выполнение практической задачи состоится 16 декабря 2024 года. Результаты квалификационного экзамена планируется определить до конца 2024 года. Проведение собеседований начнется не раньше 1 февраля 2025 года.

Квалификационная оценка на соответствие занимаемой должности судьи

Планируется, что судьи, в отношении которых продолжается процедура квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и которые не сдавали тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей, смогут сдать такие тестирования не ранее 15 января 2025 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по итогам тестирования на когнитивные способности, только 25 кандидатов на 15 вакантных должностей судей ВАКС из 74 прошли на следующий этап конкурса. Также в следующий этап прошли 19 кандидатов на 10 вакантных должностей судей АП ВАКС из 49 претендентов. 

Кроме того, в Высший квалификационной комиссии судей проанализировали итоги тестирования на когнитивные способности (IQ-тест), которое кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты сдавали 4 декабря и пришли к выводу о необходимости хотя бы «сохранить конкурс в апелляцию». 

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ВККС ВАКС конкурс

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