В Швеции могут запретить соцсети для детей из-за роста преступности

В стране рассматривают введение возрастных ограничений для соцсетей.

В Швеции могут ввести возрастные ограничения в социальных сетях по причине роста преступности среди детей. Об этом сообщает Vienna.at.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер отметил, что такие меры должны предотвратить использование детей и подростков бандами для выполнения убийств или подрывов.

«Ситуация очень серьезная. Мы ничего не исключаем», - указал глава Минюста.

По данным правоохранителей, в последние годы банды активно используют Instagram, TikTok и другие платформы для вербовки подростков для совершения нападений в Скандинавии. Некоторым из завербованных детей было всего 11 лет.

Так, в период с января по июль 2024 в Швеции насчитали 93 подозреваемых в убийствах в возрасте до 15 лет. Это втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Издание добавляет, что в настоящее время Швеция имеет самый высокий уровень смертельных стрельб в Европе в расчете на душу населения.

По словам главы Минюста, несколько компаний, в частности Meta, Google и Snap, заявили о готовности сделать «все возможное», чтобы решить проблему. Правительство вмешается, если результаты будут неудовлетворительными.