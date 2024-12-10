У Швеції можуть заборонити соцмережі для дітей через зростання злочинності

В країні розглядають введення вікових обмежень для соцмереж.

У Швеції можуть запровадити вікові обмеження у соціальних мережах через зростання злочинності серед дітей. Про це повідомляє Vienna.at.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер зазначив, що такі заходи мають запобігти використанню дітей та підлітків бандами для виконання вбивств чи підривів.

«Ситуація дуже серйозна. Ми нічого не виключаємо», - вказав очільник Мін’юсту.

За даними правоохоронців, останніми роками банди активно використовують Instagram, TikTok та інші платформи для вербування підлітків для скоєння нападів у Скандинавії. Деяким із завербованих дітей було лише 11 років.

Так, у період із січня по липень 2024 року у Швеції нарахували 93 підозрюваних у вбивствах віком до 15 років. Це утричі більше, ніж за аналогічний період торік.

Видання додає, що наразі Швеція має найвищий рівень смертельних стрілянин у Європі в розрахунку на душу населення.

За словами очільника Мін’юсту, кілька компаній, зокрема Meta, Google та Snap заявили про готовність зробити «все можливе», щоб розв'язати проблему. Уряд втрутиться, якщо результати будуть незадовільними.

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