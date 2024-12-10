Другий етап кваліфікаційного іспиту у рамках конкурсу на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах планують розпочати не раніше 8 січня 2025 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала терміни вже призначених етапів конкурсів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах та ВАКС. У Комісії також поділитися попередніми планами щодо періодів проведення наступних етапів кваліфікаційного іспиту.

Конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах

У конкурсі завершено перший етап кваліфікаційного іспиту – тестування знань у сфері права. Другий етап кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей планується розпочати не раніше 8 січня 2025 року. Виконання практичного завдання планується розпочати не раніше 27 січня 2025 року.

Конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду

У конкурсі завершено тестування на знання права та тестування когнітивних здібностей. Виконання практичного завдання відбудеться 16 грудня 2024 року. Результати кваліфікаційного іспиту заплановано визначити до кінця 2024 року. Проведення співбесід розпочнеться не раніше 01 лютого 2025 року.

Кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді судді

Заплановано, що судді, стосовно яких триває процедура кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та які не складали тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, матимуть можливість скласти такі тестування не раніше 15 січня 2025 року.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками тестування на когнітивні здібності, лише 25 кандидатів на 15 вакантних посад суддів ВАКС з 74 пройшли до наступного етапу конкурсу. Також до наступного етапу пройшли 19 кандидатів на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС з 49 претендентів.

Крім того, у Вищий кваліфікаційній комісії суддів проаналізували підсумки тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати склали 4 грудня, та дійшли висновку про необхідність хоча б «зберегти конкурс в апеляцію».

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