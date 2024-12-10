Практика судів
  1. Суд інфо

Конкурси на 550 посад суддів в апеляційні суди та на 25 посад в ВАКС — у ВККС нагадали терміни етапів

12:44, 10 грудня 2024
Другий етап кваліфікаційного іспиту у рамках конкурсу на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах планують розпочати не раніше 8 січня 2025 року.
Конкурси на 550 посад суддів в апеляційні суди та на 25 посад в ВАКС — у ВККС нагадали терміни етапів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала терміни вже призначених етапів конкурсів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах та ВАКС. У Комісії також поділитися попередніми планами щодо періодів проведення наступних етапів кваліфікаційного іспиту.

Конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах

У конкурсі завершено перший етап кваліфікаційного іспиту – тестування знань у сфері права. Другий етап кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей планується розпочати не раніше 8 січня 2025 року. Виконання практичного завдання  планується розпочати не раніше 27 січня 2025 року. 

Конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду

У конкурсі завершено тестування на знання права та тестування когнітивних здібностей. Виконання практичного завдання відбудеться 16 грудня 2024 року. Результати кваліфікаційного іспиту заплановано визначити до кінця 2024 року. Проведення співбесід розпочнеться не раніше 01 лютого 2025 року.

Кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді судді

Заплановано, що судді, стосовно яких триває процедура кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та які не складали тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, матимуть можливість скласти такі тестування не раніше 15 січня 2025 року.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками тестування на когнітивні здібності, лише 25 кандидатів на 15 вакантних посад суддів ВАКС з 74 пройшли до наступного етапу конкурсу. Також до наступного етапу пройшли 19 кандидатів на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС з 49 претендентів.

Крім того, у Вищий кваліфікаційній комісії суддів проаналізували підсумки тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати склали 4 грудня, та дійшли висновку про необхідність хоча б «зберегти конкурс в апеляцію».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ВККС ВАКС конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Некоректне з точки зору лінгвістики формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що апеляційний суд не звернув уваги на те, що некоректне, з точки зору лінгвістики, формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права особи.

Бажаючих здійснювати правосуддя у прифронтових судах практично немає – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити суди, наближені до районів бойових дій, привабливими для суддів та кандидатів на посади суддів.

Верховний Суд пояснив, чи віднесені до компетенції судів спори щодо набуття і припинення членства у громадській організації

Принцип самоврядності громадської організації не має абсолютного характеру та передбачає можливість втручання у її організаційну діяльність, якщо таке втручання відповідає чинному законодавству, що є особливо актуальним для ГО, які володіють фактично монопольним статусом у певній сфері соціального, економічного чи культурного життя суспільства.

Розмір відшкодування моральної шкоди потерпілої особи не повинен приводити до її збагачення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більш аніж достатнім для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен приводити до її збагачення, розглянувши справу жінки, яка 4 роки незаконно перебувала під слідством та судом

Перебування спадкоємця за межами країни і незнання про смерть спадкодавця не є поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини – Верховний Суд

Дочка зазначала, що про смерть батька їй відомо не було, оскільки з початком війни вона вимушена була переїхати до Великої Британії.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України