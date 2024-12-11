Выплаты по программе зимней єПідтримки получили уже более 2 млн украинцев

Украинцам начала поступать помощь в размере 1000 гривен в рамках программы зимняя єПідтримка.

Фото: znamyanka.city

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы зимняя єПідтримка. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение», - заявил он.

Шмыгаль отметил, что присоединиться к программе можно через Дію. Также со вчерашнего дня заявки принимаются через банки-партнеры. А получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через Укрпочту.

«Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же на помощь ВСУ. Подробности на сайте e-aid.diia.gov.ua», - добавил он

В свою очередь вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что по состоянию на данный момент средства поступили уже 1,8 млн взрослых и 520 тыс. детей.

«О зимней єПідтримки. Если вы еще не увидели выплаты, не волнуйтесь, банку нужно время на обработку заявлений, вашу также обязательно проработают.

А если еще не успели воспользоваться услугой — заходите в Дія и оформляйте зимнюю поддержку с главного экрана приложения», - сказал он.

Напомним, что АО «Укрпочта» с 4 декабря начала выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью по программе «Зимняя єПідтримка».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту.

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