Как распознать домашнее кибернасилие и куда обратиться за помощью

Кибернасилие может проявляться в различных формах и применяться как партнером или партнершей, в частности, бывшими, так и другими родственниками.

Кибернасилие предполагает использование цифровых технологий, таких как интернет и социальные сети, для преследования, запугивания, шантажа, угроз или оскорблений. Министерство юстиции объясняет, как идентифицировать такие действия и где можно получить помощь.

Які ознаки має кібернасильство як прояв домашнього насильства?

Кібернасильство може проявлятися різними способами, зокрема партнер/ка, у тому числі колишній/я, або родич/ка може:

- контролювати ваші дії в інтернеті, перевіряти ваші повідомлення, соціальні мережі або навіть зловживати доступом до особистих облікових записів;

- погрожувати публікацією особистих фото, відео або іншої інформації, яка може зашкодити вашій репутації;

- примушувати змінювати паролі або ділитися особистою інформацією, щоб контролювати ваші онлайн-дії;

- ображати, принижувати або цькувати вас через інтернет, публікувати образливі коментарі або повідомлення;

- викладати ваші приватні фото або інші матеріали без вашої згоди;

- постійно писати вам повідомлення або створювати нові акаунти, щоб стежити за вами і контролювати ваші дії в мережі.

Все це може серйозно вплинути на психічне та емоційне здоров’я людини, створюючи атмосферу страху, тривоги та безпорадності.

Чи можна притягнути кривдника до відповідальності?

Варто зазначити, що законодавством України не виділяють кібернасильство як окрему форму домашнього насильства. Утім, притягнути кривдника до відповідальності можна. Залежно від обставин справи, факт кібернасильства може бути кваліфікований як психологічне чи сексуальне насильство.

Крім цього, трапляються ситуації, коли кібернасильство поєднується з іншими формами домашнього насильства.

Так, в практиці юристів системи безоплатної правничої допомоги була справа, в якій чоловік, серед іншого записував та надсилав колишній дружині відео, на яких змушував дітей нецензурно лаятися на адресу матері. Таким чином вчиняв психологічне насильство над жінкою. Тож юристи допомогли жінці отримати в суді обмежувальний припис щодо кривдника, яким чоловіку заборонили на 2 місяці перебувати за місцем реєстрації та проживання жінки, особисто і через третіх осіб розшукувати та в будь-який спосіб контактувати з нею та дітьми. Детальніше про справу можна прочитати тут.

Куди звертатися по допомогу, якщо ви стикаєтесь з домашнім чи кібернасильством?

Якщо ви зазнали кібернасильства — зверніться до системи безоплатної правничої допомоги. Це державна мережа точок доступу до правничої допомоги по всій Україні та канали отримання правничих послуг телефоном та онлайн.

Юристи системи БПД допоможуть вам, зокрема:

- проконсультують щодо ваших прав;

- допоможуть звернутися до поліції, зокрема систематизувати матеріали, підготувати заяву та роз’яснять як подати звернення.

Також можна відразу звернутися до поліції. Подати заяву у найближчому відділку, зателефонувати на лінію «102» або подати електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Інформуємо, що в межах БПД деякі категорії людей мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це означає, що система БПД може безоплатно призначити юриста чи адвоката, наприклад, для представництва інтересів під час розгляду справи в суді, підготовки заяви щодо відшкодування моральної чи матеріальної шкоди, винесення обмежувального припису щодо кривдника тощо.

Таке право мають:

люди з низьким доходом (працездатні — з доходом до 6056 грн/міс; пенсіонери (за віком, вислугою років) — 4722 грн; з інвалідністю — якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн);

діти;

люди, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни тощо.

Повний перелік цих категорій визначений у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Крім того, за порадою та допомогою можна звернутись на Урядову «гарячу лінію» 15-47.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.