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Минобороны сэкономило 17 млрд гривен на закупках для ВСУ

12:56, 11 декабря 2024
Сэкономленные средства направили на неотложные нужды.
Минобороны сэкономило 17 млрд гривен на закупках для ВСУ
Фото: mod.gov.ua
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В 2024 году Государственный оператор тыла Министерства обороны Украины провел закупки необходимых товаров для Вооруженных сил Украины на сумму 75 млрд грн, хотя начальная стоимость лотов составляла 92 млрд грн. Благодаря открытым торгам удалось сэкономить 17 млрд грн, которые направили на дополнительные нужды армии.

Сэкономленные средства использовали для:

  • закупки дополнительных объемов топлива, масел и жидкостей;
  • централизованной закупки топливных талонов (впервые в истории);
  • обеспечения суточных полевых наборов продуктов;
  • приобретение средств защиты, в частности бронежилетов и шлемов.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул, что экономия позволяет направлять дополнительные ресурсы на повышение обороноспособности: «Экономия - это не самоцель, а результат, который позволяет нам направлять дополнительные ресурсы на укрепление обороноспособности страны. Для Минобороны важно правильно использовать бюджет. Эти средства должны работать на Вооруженные силы Украины. Поэтому вместе с Государственным оператором тыла направляем сэкономленные средства на насущные потребности военных».

Генеральный директор ДОТ Арсен Жумадилов подчеркнул, что успех возможен только при условии соблюдения высоких антикоррупционных стандартов: «Каждая сэкономленная гривна - это шаг к более эффективному обеспечению наших военных. Экономия становится возможной только при соблюдении высоких антикоррупционных стандартов на каждом этапе работы».

Эти результаты являются подтверждением эффективности реформ в сфере закупок и приоритета удовлетворения первоочередных потребностей украинской армии. Министерство обороны и Государственный оператор тыла продолжают работать над прозрачным и эффективным обеспечением ВСУ.

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ВСУ публичные закупки Минобороны

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