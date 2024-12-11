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Міноборони заощадило 17 млрд гривень на закупівлях для ЗСУ

12:56, 11 грудня 2024
Зекономлені кошти спрямували на нагальні потреби.
Міноборони заощадило 17 млрд гривень на закупівлях для ЗСУ
Фото: mod.gov.ua
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У 2024 році Державний оператор тилу Міністерства оборони України провів закупівлі необхідних товарів для Збройних сил України на суму 75 млрд грн, хоча початкова вартість лотів складала 92 млрд грн. Завдяки відкритим торгам вдалося заощадити 17 млрд грн, які спрямували на додаткові потреби армії.

Зекономлені кошти використали для:

  • закупівлі додаткових обсягів палива, мастил та рідин;
  • централізованої закупівлі паливних талонів (вперше в історії);
  • забезпечення добових польових наборів продуктів;
  • придбання засобів захисту, зокрема бронежилетів та шоломів.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив, що економія дозволяє спрямовувати додаткові ресурси на підвищення обороноздатності: «Економія – це не самоціль, а результат, який дозволяє нам спрямовувати додаткові ресурси на зміцнення обороноздатності країни. Для Міноборони важливо правильно використовувати бюджет. Ці кошти повинні працювати на Збройні сили України. Тому разом із Державним оператором тилу спрямовуємо зекономлені кошти на нагальні потреби військових».

Генеральний директор ДОТ Арсен Жумаділов підкреслив, що успіх можливий лише за умови дотримання високих антикорупційних стандартів: «Кожна зекономлена гривня – це крок до ефективнішого забезпечення наших військових. Економія стає можливою лише за дотримання найвищих антикорупційних стандартів на кожному етапі роботи».

Ці результати є підтвердженням ефективності реформ у сфері закупівель та пріоритету задоволення першочергових потреб української армії. Міністерство оборони та Державний оператор тилу продовжують працювати над прозорим та ефективним забезпеченням ЗСУ.

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ЗСУ публічні закупівлі Міноборони

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