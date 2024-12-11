До КПК внесуть зміни щодо відкриття правоохоронцями поштових відправлень – законопроект

Керівників та працівників оператора поштового зв’язку зобов’яжуть забезпечити умови для проведення негласної слідчої дії та не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію.

Джерело фото: mtu.gov.ua

Члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на чолі з головою, депутатом від «Слуги народу» Сергієм Іонушасом, зареєстрували у парламенті законопроект 12294, який дозволяє відкривати не лише кореспонденцію, але й поштові відправлення правоохоронцями.

Так, до статті 258 КПК, яка регулює втручання у приватне спілкування включаються норми про арешт, огляд і виїмку поштових відправлень на об’єктах поштового зв’язку (замість просто кореспонденції).

Накладення арешту на поштові відправлення на об’єктах поштового зв’язку особи без її відома буде проводитися у виняткових випадках на підставі ухвали слідчого судді.

Арешт на поштові відправлення на об’єктах поштового зв’язку накладається, якщо під час досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі відправлення можуть містити відомості про обставини, які мають значення для досудового розслідування, або речі і документи, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Поштовим відправленням на об’єктах поштового зв’язку будуть вважатися листи, поштові картки, дрібні пакети, мішки «М», адресна поштова розсилка, відправлення для сліпих, посилка, відправлення EMS, інші матеріальні носії передання інформації між особами.

Огляд затриманих поштових відправлень проводиться на об’єктах поштового зв’язку за участю представника оператора поштового зв’язку, а за необхідності - за участю спеціаліста.

При виявленні в поштових відправленнях на об’єктах поштового зв’язку речей (у тому числі речовин), документів, що мають значення для певного досудового розслідування, слідчий у межах, визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку відповідних поштових відправлень або обмежується зняттям копій чи отриманням зразків з них.

Зняття копій чи отримання зразків здійснюється з метою збереження конфіденційності накладення арешту на поштові відправлення на об’єктах поштового зв’язку.

У разі необхідності особою, яка проводить огляд таких відправлень, може бути прийняте рішення про нанесення на виявлені речі і документи спеціальних позначок, обладнання їх технічними засобами контролю, заміну речей і речовин, що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх безпечні аналоги.

У разі відсутності речей чи документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий приймає рішення про вручення оглянутих поштових відправлень адресату.

Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання поштових відправлень на об’єктах поштового зв’язку складається протокол. У протоколі обов’язково зазначається, які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і що має бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з яких відправлень знято копії чи отримано зразки, а також про проведення інших дій, передбачених частиною другою цієї статті.

Керівники та працівники оператора поштового зв’язку зобов’язані створити умови для проведення негласної слідчої (розшукової) дії і не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію.

Як зазначають депутати, у листопаді 2022 року парламент прийняв Закон «Про поштовий зв’язок» (введений в дію 25.05.2023).

Враховуючи, що врегулювання загальних процедур організації та проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій нерозривно пов’язане зі спеціальним законодавством у сфері надання послуг поштового зв’язку, виникає об’єктивна потреба у внесенні змін до окремих статей глави 21 КПК, зокрема до статей, які регулюють порядок організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо поштової кореспонденції.

Автор: Наталя Мамченко

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