В УПК внесут изменения об открытии правоохранителями почтовых отправлений – законопроект

Руководителей и работников оператора почтовой связи обяжут обеспечить условия для проведения негласного следственного действия и не разглашать факт ее проведения или полученную информацию.

Источник фото: mtu.gov.ua

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с председателем, депутатом от «Слуги народа» Сергеем Ионушасом, зарегистрировали в парламенте законопроект 12294, позволяющий открывать не только корреспонденцию, но и почтовые отправления правоохранителями.

Так, в статью 258 УПК, регулирующую вмешательство в частное общение, включаются нормы об аресте, осмотре и выемке почтовых отправлений на объектах почтовой связи (вместо просто корреспонденции).

Наложение ареста на почтовые отправления на объектах почтовой связи лица без его ведома будет производиться в исключительных случаях на основании определения следственного судьи.

Арест на почтовые отправления на объектах почтовой связи налагается, если во время досудебного расследования есть достаточные основания полагать, что такие отправления могут содержать сведения об обстоятельствах, имеющих значение для досудебного расследования, или вещи и документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования.

Почтовым отправлением на объектах почтовой связи будут считаться письма, почтовые карточки, мелкие пакеты, мешки «М», адресная почтовая рассылка, отправка для слепых, посылка, отправка EMS, другие материальные носители передачи информации между лицами.

Обзор задержанных почтовых отправлений производится на объектах почтовой связи с участием представителя оператора почтовой связи, а при необходимости - с участием специалиста.

При обнаружении в почтовых отправлениях на объектах почтовой связи вещей (в том числе веществ) документов, имеющих значение для определенного досудебного расследования, следователь в пределах, определенных определением следственного судьи, производит выемку соответствующих почтовых отправлений или ограничивается снятием копий или получением образцов из них.

Снятие копий или получение образцов производится с целью сохранения конфиденциальности наложения ареста на почтовые отправления на объектах почтовой связи.

В случае необходимости лицом, производящим осмотр таких отправлений, может быть принято решение о нанесении на обнаруженные вещи и документы специальных отметок, оборудование их техническими средствами контроля, замену вещей и веществ, представляющих угрозу для окружающих или запрещенные в свободном обращении, на их безопасные аналоги.

В случае отсутствия вещей или документов, имеющих значение для досудебного расследования, следователь принимает решение о вручении осмотренных почтовых отправлений адресату.

О каждом случае проведения осмотра, выемки или задержания почтовых отправлений на объектах почтовой связи составляется протокол. В протоколе обязательно указывается, какие именно отправления были осмотрены, что из них изъято и что должно быть доставлено адресату или временно задержано, с каких отправлений сняты копии или получены образцы, а также о проведении других действий, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Руководители и работники оператора почтовой связи обязаны создать условия для проведения негласного следственного (розыскного) действия и не разглашать факт его проведения или полученную информацию.

Как отмечают депутаты, в ноябре 2022 года парламент принял Закон «О почтовой связи» (введен в действие 25.05.2023).

Учитывая, что урегулирование общих процедур организации и проведение соответствующих негласных следственных (розыскных) действий неразрывно связано со специальным законодательством в сфере предоставления услуг почтовой связи, возникает объективная потребность во внесении изменений в отдельные статьи главы 21 УПК, в частности в статьи , регулирующих порядок организации и проведения негласных следственных (розыскных) действий по почтовой корреспонденции.

Автор: Наталя Мамченко

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