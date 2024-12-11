Гибель юноши на канатной дороге через Днепр в Киеве – подозревают пять человек

Прокуратура сообщила о подозрении пяти лицам из-за трагедии на канатной дороге через Днепр в Киеве, которая произошла 21 июля 2024 года. Среди подозреваемых - проектант аттракциона, директор предприятия, которое обустроило переправу, эксперт, проводивший осмотр, частный предприниматель (ФЛП), который управлял аттракционом, и бывший инженер КП «Плесо». Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
20-летний юноша погиб после того, как стальной канат переправы оборвался, и он упал в реку.
Досудебное расследование установило ряд грубых нарушений:
Расследование продолжается. Прокуратура работает над установлением других лиц, чья бездеятельность могла повлечь трагедию.
Подозреваемым грозит ответственность за нарушение правил безопасности (ч. 2 ст. 272 УК Украины) и служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Как писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.
22 июля спасатели обнаружили тело парня, упавшего в Днепр.
Добавим, момент обрыва троса попал на камеры наблюдения.
Напомним, в прокуратуре заявляли, что виновникам гибели парня, который сорвался с аттракциона в Киеве, грозит до 8 лет тюрьмы.
Как писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители Киева изъяли вещественные доказательства и записи камер видеонаблюдения в рамках расследования дела о гибели 20-летнего мужчины на аттракционе через Днепр.
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