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Гибель юноши на канатной дороге через Днепр в Киеве – подозревают пять человек

12:38, 11 декабря 2024
Из-за смерти юноши на аттракционе подозревают проектанта и руководителей.
Гибель юноши на канатной дороге через Днепр в Киеве – подозревают пять человек
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Прокуратура сообщила о подозрении пяти лицам из-за трагедии на канатной дороге через Днепр в Киеве, которая произошла 21 июля 2024 года. Среди подозреваемых - проектант аттракциона, директор предприятия, которое обустроило переправу, эксперт, проводивший осмотр, частный предприниматель (ФЛП), который управлял аттракционом, и бывший инженер КП «Плесо». Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

20-летний юноша погиб после того, как стальной канат переправы оборвался, и он упал в реку.

Досудебное расследование установило ряд грубых нарушений:

  • Проектант предусмотрел использование каната, который не соответствовал требованиям для аттракционов.
  • Директор предприятия утвердил этот проект, несмотря на очевидные недостатки.
  • Эксперт частного учреждения, проводившего техническую экспертизу, не заметил несоответствие каната.
  • ФЛП, который эксплуатировал аттракцион, не обеспечил ежедневного осмотра и реагирования на технические проблемы.
  • Бывший инженер КП «Плесо», ответственный за контроль, не выполнил своих обязанностей по надлежащему надзору за безопасностью аттракциона.

Расследование продолжается. Прокуратура работает над установлением других лиц, чья бездеятельность могла повлечь трагедию.

Подозреваемым грозит ответственность за нарушение правил безопасности (ч. 2 ст. 272 УК Украины) и служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.

22 июля спасатели обнаружили тело парня, упавшего в Днепр.

Добавим, момент обрыва троса попал на камеры наблюдения.

Напомним, в прокуратуре заявляли, что виновникам гибели парня, который сорвался с аттракциона в Киеве, грозит до 8 лет тюрьмы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители Киева изъяли вещественные доказательства и записи камер видеонаблюдения в рамках расследования дела о гибели 20-летнего мужчины на аттракционе через Днепр.

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