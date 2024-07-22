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Виновникам гибели парня, который сорвался с аттракциона в Киеве, грозит до 8 лет тюрьмы – прокуратура

13:00, 22 июля 2024
Уголовное производство открыто по двум статьям: нарушение правил безопасности во время проведения опасных работ, а также служебная халатность.
Виновникам гибели парня, который сорвался с аттракциона в Киеве, грозит до 8 лет тюрьмы – прокуратура
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Максимальная санкция двух статей Уголовного кодекса Украины, по которым было открыто уголовное производство по обрыву троса аттракциона в Киеве, в результате чего погиб человек, предусматривает до 8 лет лишения свободы. Однако следствие только началось и сейчас о подозрениях не говорится.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявила представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

«Уголовное производство открыто по двум статьям: нарушение правил безопасности во время проведения опасных работ, а также служебная халатность. Максимальная санкция этих статей – до 8 лет лишения свободы», - сказала спикер.

По ее словам, о подозрениях по этому делу можно будет говорить после того, как будут изучены все документы, и правоохранители выяснят, соответствовало ли состояние этого аттракциона всем техническим характеристикам, которым он должен отвечать, и тому подобное.

«Правоохранители изъяли документы, и мы будем изучать, когда, кем и проверялись ли эти аттракционы, были ли они исправны. Ответ на эти вопросы должно дать следствие. Мы изучаем документы, чтобы понять, в каком состоянии был этот аттракцион, кто предоставлял эти услуги», – проинформировала Винокурова.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в воскресенье, 21 июля, поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.

В понедельник 22 июля спасатели обнаружили тело парня, упавшего в Днепр.

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