Организовал канал переправки уклонистов за границу: в Одесской области задержали организатора

Цена «билета за границу» составляла для уклонистов 3,5 тысячи долларов.

В Одессе правоохранители перекрыли канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, организатором преступной схемы является 32-летний одессит. Желающих за деньги покинуть территорию Украины он подыскивал через социальные сети и мессенджеры. Кроме того, злоумышленник лично планировал маршруты и время пересечения границы за пределами пунктов пропуска.

«За свои услуги требовал с «клиентов» 3,5 тысячи долларов США», - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства у «бизнесмена» правоохранители изъяли денежные средства, полученные в качестве аванса за нелегальное пересечение границы лицами, а также обнаружена доказательная база его причастности к преступной деятельности, среди которых и переписки с «клиентами».

Правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки мужчин. В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Следствие продолжается.

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