Из частного пансионата для пожилых в Днепре госпитализировали женщину с многочисленными синяками – Лубинец

Мониторинговая группа в пансионате для пожилых людей «Милый дом» обнаружила закрытых подопечных в комнате и женщину пожилого возраста без одежды, с многочисленными синяками на теле.

Недавно мониторинговая группа посетила частный пансионат для пожилых людей «Милый дом» в Днепре. Там их встретила духота и вонь, ненадлежаще организованное питание и не только. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам должностного лица, в пансионате обнаружили ряд нарушений прав подопечных, среди которых:

в пансионате не обустроена приемно-карантинная комната или изолятор для предотвращения распространения заболеваний;

не соблюден температурный режим, в помещениях духота и вонь;

подопечные не имеют доступа к свежему воздуху;

несоблюдены нормы площади на одного человека в комнатах проживания с несколькими подопечными;

ненадлежаще организованное питание для подопечных: в холодильнике беспорядок, невозможно установить сроки хранения, продукты не промаркированы, не соблюдено товарное соседство;

отсутствуют информационные стенды для осведомленности подопечных о своих правах и возможности их защиты, в заведении не организован досуг подопечных и другие нарушения.

«Также во время мониторингового визита группа НПМ на втором этаже пансионата нашла лежащую на полу без сознания женщину пожилого возраста, без одежды, с многочисленными синяками на теле», - сообщил Лубинец.

Для выяснения обстоятельств пребывания женщины в таком состоянии и предоставления ей неотложной помощи вызвали представителей полиции и «скорой». В дальнейшем ее госпитализировали в больницу.

Кроме того, на втором этаже мониторинговая группа обнаружила четырех подопечных, которые находились в закрытой на щеколду комнате.

«По результатам визита будет составлен отчет и приняты соответствующие меры реагирования», – подчеркнул Лубинец.

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