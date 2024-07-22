Из частного пансионата для пожилых в Днепре госпитализировали женщину с многочисленными синяками – Лубинец

Недавно мониторинговая группа посетила частный пансионат для пожилых людей «Милый дом» в Днепре. Там их встретила духота и вонь, ненадлежаще организованное питание и не только. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам должностного лица, в пансионате обнаружили ряд нарушений прав подопечных, среди которых:
«Также во время мониторингового визита группа НПМ на втором этаже пансионата нашла лежащую на полу без сознания женщину пожилого возраста, без одежды, с многочисленными синяками на теле», - сообщил Лубинец.
Для выяснения обстоятельств пребывания женщины в таком состоянии и предоставления ей неотложной помощи вызвали представителей полиции и «скорой». В дальнейшем ее госпитализировали в больницу.
Кроме того, на втором этаже мониторинговая группа обнаружила четырех подопечных, которые находились в закрытой на щеколду комнате.
«По результатам визита будет составлен отчет и приняты соответствующие меры реагирования», – подчеркнул Лубинец.
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