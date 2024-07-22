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Дмитрий Кулеба полетит в Китай: главная тема обсуждений - прекращение агрессии рф

12:06, 22 июля 2024
Дмитрий Кулеба едет в Пекин по приглашению главы МИД Китая.
Дмитрий Кулеба полетит в Китай: главная тема обсуждений - прекращение агрессии рф
Фото: armyinform.com.ua
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению коллеги Ван И. Об этом сообщили в МИД Украины.

Визит в Китай запланирован на 23-25 ​​июля.

В ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями по актуальному состоянию и перспективам развития двусторонних отношений.

 «Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира», – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что США и Китай могут вместе приблизить справедливый мир.

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