Дмитро Кулеба полетить до Китаю: головна тема обговорень — припинення агресії рф

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення колеги Ван І. Про це повідомило МЗС України.
Візит до Китаю заплановано на 23-25 липня.
Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.
«Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру», – йдеться у повідомленні.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що США та Китай можуть разом наблизити справедливий мир.
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