Дмитро Кулеба полетить до Китаю: головна тема обговорень — припинення агресії рф

Дмитро Кулеба їде до Пекіна на запрошення глави МЗС Китаю.

Фото: armyinform.com.ua

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення колеги Ван І. Про це повідомило МЗС України.

Візит до Китаю заплановано на 23-25 липня.

Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

«Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру», – йдеться у повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що США та Китай можуть разом наблизити справедливий мир.

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