Прикордонники врятували в Карпатах мокрого та виснаженого чоловіка

Чоловік заблукав у горах та ледь не загинув від переохолодження.

Джерело ілюстративного фото: ДПСУ

Прикордонники врятували у Карпатах чоловіка, який ледь не загинув від переохолодження. Як повідомили у ДПСУ, 25-річний чоловіка заблукав у горах, коли намагався дістатися до Румунії.

Його виявили зранку 21 липня правоохоронці разом з колегами з ДСНС за 700 метрів від кордону.

Як пишуть у Держприкордонслужбі, чоловіка доставили в лікарню, де він отримав необхідну медичну допомогу.

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