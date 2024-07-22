Пограничники спасли в Карпатах мокрого и истощенного мужчину

Мужчина заблудился в горах и чуть не погиб от переохлаждения.

Источник иллюстративного фото: ГПСУ

Пограничники спасли в Карпатах мужчину, который едва не погиб от переохлаждения. Как сообщили в ГПСУ, 25-летний мужчина заблудился в горах, когда пытался добраться до Румынии.

Его обнаружили утром 21 июля правоохранители вместе с коллегами из ГСЧС в 700 метрах от границы.

Как пишут в Госпогранслужбе, мужчину доставили в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.

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