З приватного пансіонату для літніх у Дніпрі госпіталізували жінку з численними синцями – Лубінець

Моніторингова група у пансіонаті для літніх людей «Милий дім» виявила закритих підопічних у кімнаті та непритомну жінку літнього віку без одягу, з численними синцями на тілі.

Нещодавно моніторингова група відвідала приватний пансіонат для літніх людей «Милий дім» у Дніпрі. Там їх зустріла задуха та сморід, неналежно організоване харчування та не тільки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами посадовця, у пансіонаті виявили низку порушення прав підопічних, серед яких:

в пансіонаті не облаштована приймально-карантинна кімната чи ізолятор для запобігання поширенню захворювань;

не дотримано температурний режим, у приміщеннях задуха та сморід;

підопічні не мають доступу до свіжого повітря;

недотримано норми площі на одну особу в кімнатах проживання з декількома підопічними;

неналежно організоване харчування для підопічних: в холодильнику безлад, неможливо встановити терміни зберігання, продукти не промарковані, не дотримано товарне сусідство;

відсутні інформаційні стенди для обізнаності підопічних про свої права та можливість їх захисту, у закладі не організоване дозвілля підопічних та інші порушення.

«Також під час моніторингового візиту група НПМ на другому поверсі пансіонату знайшла непритомну жінку літнього віку, яка лежала на підлозі, без одягу, з численними синцями на тілі», - повідомив Лубінець.

Для з’ясування обставин перебування жінки в такому стані та надання їй невідкладної допомоги викликали представників поліції та «швидкої». Надалі її госпіталізували до лікарні.

Окрім того, на другому поверсі моніторингова група виявила чотирьох підопічних, які знаходилися у зачиненій на клямку кімнаті.

«За результатами візиту буде складений звіт та вжиті відповідні заходи реагування», - наголосив Лубінець.

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