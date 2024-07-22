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З приватного пансіонату для літніх у Дніпрі госпіталізували жінку з численними синцями – Лубінець

23:34, 22 липня 2024
Моніторингова група у пансіонаті для літніх людей «Милий дім» виявила закритих підопічних у кімнаті та непритомну жінку літнього віку без одягу, з численними синцями на тілі.
З приватного пансіонату для літніх у Дніпрі госпіталізували жінку з численними синцями – Лубінець
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Нещодавно моніторингова група відвідала приватний пансіонат для літніх людей «Милий дім» у Дніпрі. Там їх зустріла задуха та сморід, неналежно організоване харчування та не тільки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами посадовця, у пансіонаті виявили низку порушення прав підопічних, серед яких:

  • в пансіонаті не облаштована приймально-карантинна кімната чи ізолятор для запобігання поширенню захворювань;
  • не дотримано температурний режим, у приміщеннях задуха та сморід;
  • підопічні не мають доступу до свіжого повітря;
  • недотримано норми площі на одну особу в кімнатах проживання з декількома підопічними;
  • неналежно організоване харчування для підопічних: в холодильнику безлад, неможливо встановити терміни зберігання, продукти не промарковані, не дотримано товарне сусідство;
  • відсутні інформаційні стенди для обізнаності підопічних про свої права та можливість їх захисту, у закладі не організоване дозвілля підопічних та інші порушення.

«Також під час моніторингового візиту група НПМ на другому поверсі пансіонату знайшла непритомну жінку літнього віку, яка лежала на підлозі, без одягу, з численними синцями на тілі», - повідомив Лубінець.

Для з’ясування обставин перебування жінки в такому стані та надання їй невідкладної допомоги викликали представників поліції та «швидкої». Надалі її госпіталізували до лікарні.

Окрім того, на другому поверсі моніторингова група виявила чотирьох підопічних, які знаходилися у зачиненій на клямку кімнаті.

«За результатами візиту буде складений звіт та вжиті відповідні заходи реагування», - наголосив Лубінець.

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