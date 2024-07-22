З приватного пансіонату для літніх у Дніпрі госпіталізували жінку з численними синцями – Лубінець

Нещодавно моніторингова група відвідала приватний пансіонат для літніх людей «Милий дім» у Дніпрі. Там їх зустріла задуха та сморід, неналежно організоване харчування та не тільки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами посадовця, у пансіонаті виявили низку порушення прав підопічних, серед яких:
«Також під час моніторингового візиту група НПМ на другому поверсі пансіонату знайшла непритомну жінку літнього віку, яка лежала на підлозі, без одягу, з численними синцями на тілі», - повідомив Лубінець.
Для з’ясування обставин перебування жінки в такому стані та надання їй невідкладної допомоги викликали представників поліції та «швидкої». Надалі її госпіталізували до лікарні.
Окрім того, на другому поверсі моніторингова група виявила чотирьох підопічних, які знаходилися у зачиненій на клямку кімнаті.
«За результатами візиту буде складений звіт та вжиті відповідні заходи реагування», - наголосив Лубінець.
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