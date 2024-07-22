Організував канал переправляння ухилянтів за кордон: на Одещині затримали організатора

Ціна «квитка за кордон» складала для ухилянтів 3,5 тисячі доларів.

В Одесі правоохоронці перекрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, організатором злочинної схеми є 32-річний одесит. Охочих за гроші покинути територію України він підшукував через соціальні мережі та месенджери. Окрім того, зловмисник особисто планував маршрути та час перетинання кордону поза межами пунктів пропуску.

«За свої послуги вимагав з «клієнтів» 3,5 тисячі доларів США», - сказано у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання у «бізнесмена» правоохоронці вилучили грошові кошти, що були отримані як аванс за нелегальне перетинання кордону особами, а також виявлено доказову базу його причетності до злочинної діяльності, серед яких і переписки з «клієнтами».

Правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення чоловіків. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Слідство триває.

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