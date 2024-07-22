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Винуватцям загибелі хлопця, який зірвався з атракціону в Києві загрожує до 8 років тюрми – прокуратура

13:00, 22 липня 2024
Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість.
Винуватцям загибелі хлопця, який зірвався з атракціону в Києві загрожує до 8 років тюрми – прокуратура
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Максимальна санкція двох статей Кримінального кодексу України, за якими було відкрите кримінальне провадження щодо обриву троса атракціону в Києві, внаслідок чого загинула людина, передбачає до 8 років позбавлення волі. Однак слідство лише розпочалося і зараз про підозри не говориться.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

«Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. Максимальна санкція цих статей - до 8 років позбавлення волі», - сказала речниця.

За її словами, про підозри в цій справі можна буде говорити після того, як будуть вивчені всі документи, і правоохоронці з'ясують, чи відповідав стан цього атракціону всім технічним характеристикам, яким він мав відповідати, тощо.

«Правоохоронці вилучили документи, і ми будемо вивчати, коли, ким і чи перевірялися ці атракціони, чи були вони справні. Відповідь на всі ці запитання має дати слідство. Ми вивчаємо документи, щоб зрозуміти, в якому стані був цей атракціон, хто надавав ці послуги», - поінформувала Винокурова.

Як писала «Судово-юридична газета», у неділю, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.

У понеділок 22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.

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