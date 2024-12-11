Загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві – підозрюють п’ятьох осіб

Прокуратура повідомила про підозру п’ятьом особам через трагедію на канатній дорозі через Дніпро в Києві, яка сталася 21 липня 2024 року. Серед підозрюваних — проєктант атракціону, директор підприємства, яке облаштувало переправу, експерт, що проводив огляд, приватний підприємець (ФОП), який управляв атракціоном, та колишній інженер КП «Плесо». Про це повідомила Київська міська прокуратура.
20-річний юнак загинув після того, як сталевий канат переправи обірвався, і він упав у річку.
Досудове розслідування встановило низку грубих порушень:
Розслідування триває. Прокуратура працює над встановленням інших осіб, чия бездіяльність могла спричинити трагедію.
Підозрюваним загрожує відповідальність за порушення правил безпеки (ч. 2 ст. 272 КК України) та службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).
Як писала «Судово-юридична газета», 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.
У понеділок 22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.
Максимальна санкція двох статей Кримінального кодексу України, за якими було відкрите кримінальне провадження щодо обриву троса атракціону в Києві, внаслідок чого загинула людина, передбачає до 8 років позбавлення волі. Однак слідство лише розпочалося і зараз про підозри не говориться. Про це сказала речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.
Як писала «Судово-юридична газета», правоохоронці Києва вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження в рамках розслідування справи про загибель 20-річного чоловіка на атракціоні через Дніпро.
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