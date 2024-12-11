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Загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві – підозрюють п’ятьох осіб

12:38, 11 грудня 2024
Через смерть юнака на атракціоні підозрюють проектанта та керівників.
Загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві – підозрюють п’ятьох осіб
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Прокуратура повідомила про підозру п’ятьом особам через трагедію на канатній дорозі через Дніпро в Києві, яка сталася 21 липня 2024 року. Серед підозрюваних — проєктант атракціону, директор підприємства, яке облаштувало переправу, експерт, що проводив огляд, приватний підприємець (ФОП), який управляв атракціоном, та колишній інженер КП «Плесо». Про це повідомила Київська міська прокуратура.

20-річний юнак загинув після того, як сталевий канат переправи обірвався, і він упав у річку.

Досудове розслідування встановило низку грубих порушень:

  • Проектант передбачив використання каната, що не відповідав вимогам для атракціонів.
  • Директор підприємства затвердив цей проєкт, попри очевидні недоліки.
  • Експерт приватної установи, що проводив технічну експертизу, не зауважив невідповідність каната.
  • ФОП, який експлуатував атракціон, не забезпечив щоденного огляду та реагування на технічні проблеми.
  • Колишній інженер КП «Плесо», відповідальний за контроль, не виконав своїх обов’язків із належного нагляду за безпекою атракціону.

Розслідування триває. Прокуратура працює над встановленням інших осіб, чия бездіяльність могла спричинити трагедію.

Підозрюваним загрожує відповідальність за порушення правил безпеки (ч. 2 ст. 272 КК України) та службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як писала «Судово-юридична газета», 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.

У понеділок 22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.

Максимальна санкція двох статей Кримінального кодексу України, за якими було відкрите кримінальне провадження щодо обриву троса атракціону в Києві, внаслідок чого загинула людина, передбачає до 8 років позбавлення волі. Однак слідство лише розпочалося і зараз про підозри не говориться. Про це сказала речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

Як писала «Судово-юридична газета», правоохоронці Києва вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження в рамках розслідування справи про загибель 20-річного чоловіка на атракціоні через Дніпро.

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прокуратура Київ Дніпро підозрюваний

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