Трагедія на атракціоні у Києві: момент обриву тросу потрапив на камери спостереження, відео

На кадрах видно, як до кінця спуску доїхав старший брат загиблого хлопця.

Правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження, які пов’язані із загибеллю 20-річного хлопця на атракціоні через річку Дніпро у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Там зазначили, що триває розслідування причин обриву тросу на атракціоні. Тіло 20-річного хлопця, який загинув, буде направлено на експертизу.

Додається, що на цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.

На опублікованому запису видно, що як спуск завершив хлопець. Це був старший брат загиблого юнака, який встиг доїхати до кінця. Він вижив. Про це уточнила представниця прокуратури в ефірі телемарафону.

«Також звертаємося до свідків події та громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали органу досудового розслідування та прокуратурі», – закликали в прокуратурі.