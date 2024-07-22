Обрано голову Братського райсуду Миколаївської області

Головою Братського районного суду Миколаївської області було обрано Інну Гукову.

Братський районний суд Миколаївської області повідомив, що 19 липня відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це поінформували на офіційному сайті суду.

Головою Братського районного суду Миколаївської області було обрано суддю Гукову Інну Борисівну.

Нагадаємо, що відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду, його заступник обираються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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