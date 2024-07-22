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Поліція проводить обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка знесла Садибу Зеленських у Києві

14:48, 22 липня 2024
До власника історичного маєтку та будівельної фірми, яка його зруйнувала, прийшли з обшуками.
Поліція проводить обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка знесла Садибу Зеленських у Києві
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Правоохоронці проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала у Києві демонтаж будівлі Садиби Зеленських ХІХ століття. Про це повідомляє поліція Києва.

Кримінальне провадження проводять за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • умисне незаконне знищення об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст. 298 КК України);
  • самовільне будівництво (ч. 3 ст. 197-1 КК України);
  • незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

Правоохоронці додали, що поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю, яка знаходиться на вул. Кониського, 22 (колишня Тургенєвська). Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій.

Як повідомлялося, історичну садибу Зеленських, зведену ще у 1890 році, несанкціоновано знесли ввечері 19 липня. Зловмисники, не маючи будь-яких відповідних дозволів, за допомогою важкої будівельної техніки зруйнували будинок, на який судом було накладено арешт.

Нагадаємо, у МКІП заявили, що не надавали дозволу на демонтаж «Садиби Зеленських» у Києві.

Шевченківська окружна прокуратура Києва 20 липня 2024 року відкрила кримінальне провадження за фактом знищення будівлі.

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