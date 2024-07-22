У Великій мечеті шейха Заїда в Абу-Дабі проводитимуть екскурсії українською мовою

Екскурсії можна прослухати 14 мовами, тепер, зокрема й українською.

У столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів зʼявився аудіогід українською мовою. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Він запрацював у Великій мечеті шейха Заїда, розташованій в Абу-Дабі. Вхід доступний для всіх охочих. Відвідувачам пропонують віртуальні екскурсії з використанням технологій доповненої реальності через мультимедійні пристрої-гіди. Екскурсії можна прослухати 14 мовами, тепер, зокрема й українською.

Як пишуть у Офісі Президента, це стало можливо завдяки проєкту Олени Зеленської з поширення української мови у провідних світових пам’ятках. Нині функціонують уже 85 таких аудіогідів у 46 країнах світу.

Перша леді зазначила, що про запуск українського аудіогіда домовилися у 2021 році, під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Еміратів та відвідання Великої мечеті шейха Заїда.

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