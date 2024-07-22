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До 480 тис грн під 0% річних: українцям роздаватимуть кредити на сонячні панелі та вітрові установки

14:30, 22 липня 2024
В Україні запрацювала програма кредитів під 0% на сонячні панелі та вітрові установки для населення.
До 480 тис грн під 0% річних: українцям роздаватимуть кредити на сонячні панелі та вітрові установки
Фото: zemliak.com
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В Україні запрацювали фінансові програми для підвищення енергонезалежності. Громадянам видаватимуть кредити під 0% для купівлі енергообладнання, передає офіційний сайт Міністерства енергетики.

Так, програма кредитування під 0% для фізичних осіб працює для купівлі генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Тобто сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки.

Кожен, хто бажає їх придбати, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсує відсоткову ставку впродовж терміну кредитування. Сума кредиту — до 480 тисяч гривень.

«Термін кредитування — 10 років. Для отримання кредиту можна звернутись до «Приватбанку», «Ощадбанку», «Укргазбанку», «Сенс Банку», банку «Глобус»», - заявили у Міністерстві енергетики.

«Розвиток альтернативних джерел генерації енергії має стати складовою нової української енергосистеми і подібні програми - безумовний вклад у це», — заявила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

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