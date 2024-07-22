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До 480 тыс грн под 0% годовых: украинцам будут раздавать кредиты на солнечные панели и ветровые установки

14:30, 22 июля 2024
В Украине заработала программа кредитов под 0% на солнечные панели и ветровые установки для населения.
До 480 тыс грн под 0% годовых: украинцам будут раздавать кредиты на солнечные панели и ветровые установки
Фото: zemliak.com
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 В Украине заработали финансовые программы по повышению энергонезависимости. Гражданам будут выдавать кредиты под 0% на покупку энергооборудования, передает официальный сайт Министерства энергетики.

Так, программа кредитования под 0% для физических лиц работает на покупку генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников. То есть, солнечные панели с системами накопления электроэнергии или ветровые установки.

Каждый желающий их приобрести может получить кредит, по которому государство полностью компенсирует процентную ставку в течение срока кредитования. Сумма кредита – до 480 тысяч гривен.

«Срок кредитования – 10 лет. Для получения кредита можно обратиться в «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк», банк «Глобус», - заявили в Министерстве энергетики.

«Развитие альтернативных источников генерации энергии должно стать составной частью новой украинской энергосистемы и подобные программы - безусловный вклад в это», - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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