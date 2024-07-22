Мужчина не смог пересечь границу, потому что в электронном реестре «Оберег» отсутствовали данные об исключении его из военного учета – что решил суд

Мужчина просил суд обязать ТЦК внести сведения об исключении его из военного учета в электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как ранее отмечала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, Реестр военнообязанных «Оберег» станет единственным «местом правды» о гражданах. Следовательно, любые данные об отношении мужчины 18-60 лет к воинской обязанности должны быть зафиксированы не только на бумаге, но и в электронном реестре.

В частности, с 1 июля ТЦК вносит данные сначала в Реестр «Оберег», а уже потом – в бумажное дело. Итак, электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» станет базой для того, чтобы идентифицировать лиц.

В этой связи возникает вопрос – если ТЦК не успели зафиксировать в «Обереге» определенные данные, кто будет нести ответственность.

Ранее «Судебно-юридическая газета» искала ответ на вопрос, что пропустят лицо с инвалидностью через границу, если поля «отсрочка» и «тип отсрочки» не заполнены в электронном военно-учетном документе в Резерв+. Судя по ответу Государственной пограничной службы, по состоянию на данный момент статус лица с инвалидностью можно подтвердить бумажным документом, определенным в Правилах пересечения границы.

Впрочем, если брать другие категории лиц – соответствующие данные, которые существуют «на бумаге», должны дублироваться в электронном реестре, и несоответствие данных в Реестре «Оберег» может помешать лицу реализовать его право на пересечение границы. Одно из таких дел было рассмотрено Одесским окружным административным судом (дело №420/8564/24, решение от 2 июля 2024 года).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», изменениями в закон о цифровизации военного учета народные депутаты позволили, чтобы полная картина о военнообязанных гражданах могла храниться на серверах партнеров.

Как объясняли в Минобороны, Государственная пограничная служба начала пользоваться реестром «Оберег» первой – еще с февраля 2024 года.

«Минобороны вместе с Государственной пограничной службой наладили обмен между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволяет разоблачать поддельные документы и оперативно проверять информацию о военнообязанных.

Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратима. «Оберег» позволяет автоматизировать процессы, которые раньше зависели от человеческого фактора», — отметила Катерина Черногоренко.

При этом ни о «Резерве+», ни об «Обереге» не упоминается ни в одном опубликованном для общественности нормативно-правовом акте.

Обставини справи

Чоловік просив суд визнати бездіяльність уповноваженої особи ТЦК протиправною та зобов`язати внести відомості про виключення його з військового обліку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» відповідно до запису у військовому квитку.

Так, в свій час він був знятий з військового обліку за ст. 64 А Наказу Міністерства оборони №402 від 14.08.2008 – його було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Адвокат позивача вказувала, що 8 травня 2023 року він отримав військовий квиток та був знятий з військового обліку в ТЦК, визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

19.10.2023 було отримано відповідь на адвокатський запит про те, що позивач на обліку в ТЦК не перебуває.

Проте 2.03.2024 при перетині державного кордону в міжнародному пункті пропуску «Рені» уповноваженою особою підрозділу охорони державного кордону було відмовлено в перетині кордону по причині відсутності відмітки про те, що позивач знятий з військового обліку. Адвокат в той же день подала адвокатський запит про виключення клієнта з військового обліку, але відповіді про те, чи було виправлено відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», не отримала.

Судом встановлені такі обставини по справі.

Відповідно до довідки військово-лікарської комісії від 8 травня 2023 року позивач має діагноз розповсюджений остеохондроз хребта ІІ ст. Протрузії м/х дисків, множинні вузли Шморля, порушення функцій, виражений болючий синдром, на підставі ст. 64 «а» графи ІІІ Розкладу хвороб непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

8 травня 2023 року узято на облік ТЦК та в цей же день знятий з обліку та виключений з військового обліку.

Відповідно до рішення уповноваженої особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рені» Державної прикордонної служби України від 2 березня 2024 року позивачу відмовлено в перетині державного кордону.

Адвокат подала адвокатський запит, в якому з посиланням на ст. 5 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» просить виключити позивача з військового обліку в системі «Оберіг» та повідомити адвоката про внесення відповідних відомостей.

Не отримавши відповіді від відповідача, позивач звернувся до суду з цим позовом та вважає, що ТЦК вчинено протиправну бездіяльність щодо невнесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» про зняття з військового обліку.

Як встановлено судом, позивач відповідно до довідки ВЛК та відміток у військовому квитку знятий з військового обліку, але відомості про це відсутні у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

На думку суду, з метою усунення зазначених невідповідностей та внесення інформації до Єдиного реєстру «Оберіг» позивач має вчинити активні дії, а саме подати відповідну заяву разом з документами про виключення з військового обліку та довідку ВЛК до органу уповноваженого на ведення реєстру та внесення до нього відповідної інформації.

Відповідно до ст. 5 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» №1951-VІІІ від 16.03.2016 р. володільцем Реєстру є Міністерство оборони України, розпорядниками Реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України, Cлужба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки (на момент розгляду справи – прим. ред.).

Згідно п. 5 цієї статті органами адміністрування Реєстру в межах своїх повноважень є: уповноважений орган адміністрування володільця Реєстру; оперативні командування; ТЦК.

Статтею 9 Закону №1951-VІІІ передбачено, що призовник, військовозобов`язаний та резервіст має право:

1) отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру;

2) звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису про себе, виправлення недостовірних відомостей Реєстру.

Призовник, військовозобов`язаний та резервіст зобов`язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

Представниця позивача зазначає про те, що нею на підставі договору про надання правової допомоги був поданий адвокатський запит, в якому викладене прохання виключити позивача з військового обліку в системі «Оберіг» та повідомити адвоката про внесення відповідних відомостей.

Суд зазначає, що адвокатський запит не є заявою особи у розумінні Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів» №1951-VІІІ, Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів №1487 та Правил військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів», а є лише адвокатським запитом.

Таким чином, позивач особисто жодних заяв до уповноважених органів адміністрування володільця Реєстру яким є: оперативні командування; територіальні центри комплектування та соціальної підтримки АРК, областей, міст Києва та Севастополя не звертався та заяв не подавав.

Суд критично оцінює наданий адвокатський запит не тільки з точки зору того, що він не є заявою позивача, а також виходячи з того, що відсутні взагалі докази його подачі та реєстрації у ТЦК, оскільки на ньому відсутні будь які печатки, штампи з відображенням вхідних даних цієї установи, а присутня відмітка, що написана рукою «Прийняв мол. сержант, дата, підпис» не є належним підтвердженням подання та оформленням реєстрації такого запиту.

Крім того, в судовому засіданні адвокат на питання суду, чому адвокатський запиту був поданий не до ТЦК, який зняв з обліку позивача, чи за місцем постійного проживання (Тернопільська область, м. Чортків) зазначила, що позивач проживає у своєї тещі в м. Ізмаїл. Але при цьому жодних доказів такого проживання суду не надали, окрім доказів, що дійсно теща там проживає.

Суд відхиляє посилання представниці позивача, що позивач має право звернутись до будь-якого ТЦК незалежно від місця проживання та реєстрації, оскільки Закон №1951-VІІІ конкретно визначив уповноважені органи адміністрування володільця Реєстру та порядок внесення до нього інформації, якими є ТЦК областей.

При цьому, суд не вбачає розбіжностей із п. 16 Наказу МОУ №94 від 28.03.2022 р. в якому зазначено, що органами ведення Реєстру є ТЦК, оскільки Закон №1951-VІІІ має вищу юридичну силу, а незазначення в цьому наказі Міноборони, що такими є самі обласні ТЦК, не дає підстав для більш широкого тлумачення, ніж зазначено в законі.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що позивачем не доведено порушення його прав в тому числі і ТЦК, оскільки він особисто не звертався із заявою та не подавав документів до органу уповноваженого на ведення Єдиного реєстру, за місцем обліку або проживання. Бездіяльність ТЦК позивачем не доведена.

Отже, суд відмовив у задоволенні позовних вимог.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону про військовий обов’язок та військову службу виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК підлягають громадяни України, які:

1) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

2) припинили громадянство України;

3) визнані непридатними до військової служби;

4) досягли граничного віку перебування в запасі.

У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.

Автор: Наталя Мамченко

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