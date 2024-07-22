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В Большой мечети шейха Заида в Абу-Даби будут проводить экскурсии на украинском языке

23:15, 22 июля 2024
Экскурсии можно прослушать на 14 языках, теперь, в том числе и на украинском.
В Большой мечети шейха Заида в Абу-Даби будут проводить экскурсии на украинском языке
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов появился аудиогид на украинском языке. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Он заработал в Большой мечети шейха Заида, расположенной в Абу-Даби. Вход доступен всем желающим. Посетителям предлагают виртуальные экскурсии с использованием технологий дополненной реальности через мультимедийные устройства-гиды. Экскурсии можно прослушать на 14 языках, теперь, в том числе и на украинском.

Как пишут в Офисе Президента, это стало возможным благодаря проекту Елены Зеленской по распространению украинского языка в ведущих мировых памятниках. В настоящее время уже функционируют 85 таких аудиогидов в 46 странах мира.

Первая леди отметила, что о запуске украинского аудиогида договорились в 2021 году, во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Эмираты и посещение Большой мечети шейха Заида.

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