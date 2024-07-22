Практика судов
  1. В Украине

Полиция проводит обыски у владельцев дома и в строительной компании, снесшей Усадьбу Зеленских в Киеве

14:48, 22 июля 2024
К владельцу исторического имения и разрушившей его строительной фирме пришли с обысками.
Полиция проводит обыски у владельцев дома и в строительной компании, снесшей Усадьбу Зеленских в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, непосредственно осуществлявшей в Киеве демонтаж здания Усадьбы Зеленских ХІХ века. Об этом сообщает полиция Киева.

Уголовное производство проводятся по трем статьям Уголовного кодекса:

  • умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины);
  • самовольное строительство (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины);
  • незаконные действия по имуществу, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

Правоохранители добавили, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание, которое находится на ул. Кониского, 22 (бывшая Тургеневская). Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома суд его отменял. В последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом на любые действия.

Как сообщалось, историческую усадьбу Зеленских, построенную еще в 1890 году, несанкционированно снесли вечером 19 июля. Злоумышленники, не имея каких-либо соответствующих разрешений, с помощью тяжелой строительной техники разрушили здание, на которое судом был наложен арест.

Напомним, в МКИП заявили, что не предоставляли разрешения на демонтаж «Усадьбы Зеленских» в Киеве.

Шевченковская окружная прокуратура Киева 20 июля 2024 года открыла уголовное производство по факту уничтожения здания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
 
 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина не смог пересечь границу, потому что в электронном реестре «Оберег» отсутствовали данные об исключении его из военного учета – что решил суд

Мужчина просил суд обязать ТЦК внести сведения об исключении его из военного учета в электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Если осужденный заявляет, что он не владеет языком судопроизводства, суд должен должным образом проверить потребность в привлечении переводчика – Верховный Суд

Возможность обвиняемого в суде общаться на родном языке, получать копии судебных решений в переводе на родной язык или на другой, которым он владеет, а также пользоваться услугами переводчика являются одними из составляющих в реализации им своих прав на защиту и рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом.

Засчитать срок пребывания в СИЗО можно только в пределах того же уголовного производства, в котором было применено предварительное заключение – Верховный Суд

Время пребывания в следственном изоляторе или другом месте предварительного заключения может быть зачислено только в пределах того же уголовного производства, в котором к лицу было применено предварительное заключение.

Кабмин планирует заложить в бюджет дополнительно 500 млрд грн расходов на оборону: на что пойдут средства и откуда их возьмут

Несмотря «дыру» в бюджете в 400-500 млрд грн, предлагается «найти» 500 млрд на оборону – где Кабмин предлагает искать средства.

Дефолта в Украине не будет – Минфин сообщил об успешном завершении переговоров с кредиторами

Сергей Марченко сообщил, что удалось достичь договоренности во избежание дефолта.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва