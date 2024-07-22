Полиция проводит обыски у владельцев дома и в строительной компании, снесшей Усадьбу Зеленских в Киеве

Правоохранители проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, непосредственно осуществлявшей в Киеве демонтаж здания Усадьбы Зеленских ХІХ века. Об этом сообщает полиция Киева.
Уголовное производство проводятся по трем статьям Уголовного кодекса:
Правоохранители добавили, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание, которое находится на ул. Кониского, 22 (бывшая Тургеневская). Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома суд его отменял. В последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом на любые действия.
Как сообщалось, историческую усадьбу Зеленских, построенную еще в 1890 году, несанкционированно снесли вечером 19 июля. Злоумышленники, не имея каких-либо соответствующих разрешений, с помощью тяжелой строительной техники разрушили здание, на которое судом был наложен арест.
Напомним, в МКИП заявили, что не предоставляли разрешения на демонтаж «Усадьбы Зеленских» в Киеве.
Шевченковская окружная прокуратура Киева 20 июля 2024 года открыла уголовное производство по факту уничтожения здания.
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