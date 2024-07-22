Полиция проводит обыски у владельцев дома и в строительной компании, снесшей Усадьбу Зеленских в Киеве

К владельцу исторического имения и разрушившей его строительной фирме пришли с обысками.

Правоохранители проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, непосредственно осуществлявшей в Киеве демонтаж здания Усадьбы Зеленских ХІХ века. Об этом сообщает полиция Киева.

Уголовное производство проводятся по трем статьям Уголовного кодекса:

умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины);

самовольное строительство (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины);

незаконные действия по имуществу, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

Правоохранители добавили, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание, которое находится на ул. Кониского, 22 (бывшая Тургеневская). Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома суд его отменял. В последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом на любые действия.

Как сообщалось, историческую усадьбу Зеленских, построенную еще в 1890 году, несанкционированно снесли вечером 19 июля. Злоумышленники, не имея каких-либо соответствующих разрешений, с помощью тяжелой строительной техники разрушили здание, на которое судом был наложен арест.

Напомним, в МКИП заявили, что не предоставляли разрешения на демонтаж «Усадьбы Зеленских» в Киеве.

Шевченковская окружная прокуратура Киева 20 июля 2024 года открыла уголовное производство по факту уничтожения здания.