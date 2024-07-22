Избран председатель Братского райсуда Николаевской области

Председателем Братского районного суда Николаевской области была избрана Инна Гукова.

Братский районный суд Николаевской области сообщил, что 19 июля состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Председателем Братского районного суда Николаевской области была избрана судья Гукова Инна Борисовна.

Напомним, в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда, его заместитель избираются на должности собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.