Трагедия на аттракционе в Киеве: момент обрыва троса попал на камеры наблюдения, видео

Правоохранители изъяли доказательства и записи камер видеонаблюдения, которые связаны с гибелью 20-летнего парня на аттракционе через реку Днепр в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Там отметили, что идет расследование причин обрыва троса на аттракционе. Тело погибшего 20-летнего парня будет направлено на экспертизу.
Добавляется, что в настоящее время правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.
На опубликованной записи видно, что спуск завершил парень. Это был старший брат погибшего юноши, успевшего доехать до конца. Он выжил. Об этом уточнила представитель прокуратуры в эфире телемарафона.
«Также обращаемся к свидетелям события и гражданам, обладающим важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показы, а также имеющиеся фото и видеоматериалы органа досудебного расследования и прокуратуры», – призвали в прокуратуре.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.