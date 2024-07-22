Трагедія на атракціоні у Києві: момент обриву тросу потрапив на камери спостереження, відео

Правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження, які пов’язані із загибеллю 20-річного хлопця на атракціоні через річку Дніпро у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Там зазначили, що триває розслідування причин обриву тросу на атракціоні. Тіло 20-річного хлопця, який загинув, буде направлено на експертизу.
Додається, що на цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.
На опублікованому запису видно, що як спуск завершив хлопець. Це був старший брат загиблого юнака, який встиг доїхати до кінця. Він вижив. Про це уточнила представниця прокуратури в ефірі телемарафону.
«Також звертаємося до свідків події та громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали органу досудового розслідування та прокуратурі», – закликали в прокуратурі.
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