ЗСУ вдарили по російській нафтобазі у Брянській області, відео

Після влучання по нафтобазі почалася масована пожежа.

У середу, 11 грудня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки вночі вдарили по російській нафтобазі у Брянській області.

Зазначається, що після влучання по нафтобазі почалася масована пожежа.

«НП «Брянськ» – наливний пункт нафтопроводу «Дружба», основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Активно використовується для постачання окупаційної армії РФ. За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа», – заявили у Генштабі.

Результати бойової роботи Сил оборони уточнюються, додали військові.

У мережі також з’явилося відео пожежі.

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