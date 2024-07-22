Трагедия на аттракционе в Киеве: момент обрыва троса попал на камеры наблюдения, видео

На кадрах видно, как до конца спуска доехал старший брат погибшего парня.

Правоохранители изъяли доказательства и записи камер видеонаблюдения, которые связаны с гибелью 20-летнего парня на аттракционе через реку Днепр в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Там отметили, что идет расследование причин обрыва троса на аттракционе. Тело погибшего 20-летнего парня будет направлено на экспертизу.

Добавляется, что в настоящее время правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.

На опубликованной записи видно, что спуск завершил парень. Это был старший брат погибшего юноши, успевшего доехать до конца. Он выжил. Об этом уточнила представитель прокуратуры в эфире телемарафона.

«Также обращаемся к свидетелям события и гражданам, обладающим важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показы, а также имеющиеся фото и видеоматериалы органа досудебного расследования и прокуратуры», – призвали в прокуратуре.