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В Украине готовятся к выписыванию первых лекарств на основе медицинского каннабиса

13:49, 11 декабря 2024
Выписывание рецептов начнется уже в январе 2025 года.
В Украине готовятся к выписыванию первых лекарств на основе медицинского каннабиса
Фото: hubz.ua
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В Украине продолжается процесс регистрации первых препаратов на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщила народный депутат и член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

По ее словам, завершение регистрации ожидается в декабре 2024 года:

«Мы ждем, что в декабре это произойдет. Надеемся, что с января можно будет выписывать лекарства на основе медканабиса», - отметила Стефанишина.

Одним из ключевых этапов внедрения системы медицинского каннабиса в Украине стала разработка электронной системы, которая будет отслеживать путь препаратов - от семян до таблетки. Как сообщила депутат, эта система уже готова к запуску.

Ожидается, что внедрение лекарств на основе медицинского каннабиса поможет пациентам с хроническими болями, онкологическими заболеваниями и другими состояниями, требующими облегчения симптомов.

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