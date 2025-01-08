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В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу

14:12, 8 січня 2025
Вони можуть зʼявитися в українських аптеках вже на початку 2025 року.
В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу
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В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Офіційну реєстрацію отримали ліки іспанського бренду у вигляді оральних крапель. Про це повідомили в Українській Асоціації медичного канабісу, передають Українські Новини.

Як відомо, 16 серпня 2024 року в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який дозволив лікарям призначати ліки на основі канабісу.

Очікується, що перші краплі на основі медичного канабісу з'являться у виробничих аптеках вже в першій половині 2025 року.

«За останніми опублікованими даними від представників МОЗ, в Україні понад 6 000 000 людей потребують ліки на основі медичного канабісу. Ми продовжуємо працювати над розширенням списку хвороб, в першу чергу над ПТСР», - зазначив засновник Української Асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас.

Такі препарати зможуть отримати пацієнти із захворюваннями, що входять до затвердженого МОЗ переліку хвороб і станів, за яких призначається медичний канабіс.

Серед них: хронічний або нейропатичний біль, нудота, хвороба Паркінсона, епілепсія, анорексія та інші захворювання.

Раніше повідомлялося, що в Україні готуються до виписування перших ліків на основі медичного канабісу.

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Україна охорона здоров'я канабіс медицина

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