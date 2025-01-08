Італія заплатить 30 тисяч євро всім бажаючим переїхати до одного зі своїх регіонів

Тим, хто переїде в Апулію сім’єю та придбає там нерухомість, регіон заплатить 30 000 євро.

Італія заплатить 30 тисяч євро всім бажаючим переїхати до регіону Апулія. Таким чином регіон на півдні країни прагне збільшити кількість свого населення. Про це повідомляє Mirror.

Тим, хто переїде в Апулію сім’єю та придбає там нерухомість, регіон заплатить 30 000 євро. Також сім’ям доплачуватимуть за народження дитини. Зокрема, місцева влада додатково заплатить за 1000 євро за новонародженого.

Однак для того, щоб отримати ці бонуси, необхідно придбати будинок в Апулії й зареєструвати його як своє основне місце проживання.

Провінції Апулії:

Барі,

Барлетта-Андрія-Трані,

Бриндізі,

Лечче,

Фоджа,

Таранто

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.